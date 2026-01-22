La Svezia piange la scomparsa della principessa Désirée di Svezia, Baronessa Silfverschiöld, figura amata e rispettata. Nota per il suo carattere riservato e le molte passioni, ha rinunciato a un titolo reale per amore. È deceduta all’età di 87 anni nel castello di Koberg, circondata dai suoi affetti, lasciando un ricordo di sobrietà e dedizione.

L a Svezia piange la scomparsa di una delle sue figure reali più discrete e amate. La principessa Désirée di Svezia, Baronessa Silfverschiöld, è morta all’età di 87 anni nella sua residenza al castello di Koberg, circondata dai suoi affetti. L’annuncio è arrivato direttamente dal fratello, il Re Carl XVI Gustaf, che ha espresso il dolore di un’intera famiglia: « È con grande tristezza che ho appreso della morte di mia sorella, la principessa Désirée. I ricordi affettuosi legati alla casa della famiglia Silfverschiöld, nel Västergötland, rimarranno sempre nel cuore». Victoria e gli altri reali di Svezia alla festa nazionale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La Svezia perde una delle sue figure più care, madrina della principessa ereditaria. Una donna dalle molte passioni, che rinuncià al titolo pur di sposare l'uomo che amava

