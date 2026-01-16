Ecco lo studente con il coltello prima di colpire | la foto choc nella chat dei compagni di classe

Una foto inquietante circola tra gli studenti dell’istituto “Chiodo” di La Spezia, mostrando uno studente con un coltello prima di un gesto violento. L’immagine ha generato grande preoccupazione tra la comunità scolastica, in un giorno che si era prospettato come normale, ma che si è rapidamente trasformato in un momento di tensione e incertezza. Le autorità stanno indagando sull’accaduto e sulla diffusione della fotografia.

La Spezia, 16 gennaio 2026 – E' una foto choc, che gira nelle chat degli studenti spezzini. Sono ore febbrili, di ansia e terrore, per quello che è accaduto all'istituto superiore "Chiodo" di La Spezia intorno a mezzogiorno in un giovedì 16 gennaio che doveva essere normale, tra lezioni e interrogazioni. Un 17enne originario del Marocco ha accoltellato un 18enne egiziano al culmine di una lite. Che sarebbe avvenuta sembra a causa di una ragazza contesa, anche se su questo stanno indagando gli uomini della questura spezzina. L'immagine sui cellulari. L'immagine è quella che sarebbe stata scattata da uno studente nell'imminenza dell'aggressione.

