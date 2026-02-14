L’Università degli Studi di Perugia apre ufficialmente il suo anno accademico giovedì 26 febbraio alle 11, quando il Rettore Marianelli terrà il suo primo discorso di inaugurazione. La cerimonia si terrà nell’Aula Magna di Palazzo Murena, un edificio storico nel cuore della città. Marianelli ha annunciato che introdurrà nuove linee guida, volte a rinnovare l’approccio formativo e rafforzare i rapporti con il territorio. La presenza di numerosi docenti e studenti rende questa giornata un momento di grande fermento per l’ateneo.

Giovedì 26 febbraio alle ore 11.00, l’ Università degli Studi di Perugia celebrerà l’inaugurazione del 718° anno accademico nella storica Aula Magna del Rettorato, a Palazzo Murena. La cerimonia sarà guidata dal Magnifico Rettore Massimiliano Marianelli, al suo primo anno alla guida dell’Ateneo, suscitando grande aspettativa tra la comunità accademica e il tessuto sociale che lo ha sostenuto convintamente. L’evento rappresenta un momento simbolico per riflettere sulle sfide del futuro dell’istruzione superiore e sul ruolo strategico dell’ateneo, riconosciuto come punto di riferimento in Italia, Europa e nel mondo per ricerca, innovazione e formazione di eccellenza. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Università degli Studi di Perugia: grande attesa per la prima inaugurazione del Rettore Marianelli, linee programmatiche nette e di rottura

Presentiamo la segnalazione ufficiale inviata dal nostro Editore e direttore responsabile Antonio Nesci alla Prefettura di Perugia, relativa alla proposta di conferimento dell’onorificenza OMRI al Prof.

Il nuovo Magnifico Rettore, Massimiliano Marianelli, svela la squadra che guiderà l’Università degli Studi nei prossimi sei anni.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Immatricolarsi; App UniPR Mobile; La presidente Todde all’inaugurazione del 464° anno accademico dell’ateneo di Sassari. Studiare è un atto di libertà, l’Università come motore civile e culturale; Open Day 2026 - L’Università di Siena si presenta.

Emma Varasio è la nuova direttrice generale dell’Università di GenovaGenova- La nuova direttrice generale dell’Università degli Studi di Genova è Emma Varasio, già direttrice generale dell’Università degli Studi di Pavia. La decisione è stata presa nella seduta straord ... ilsecoloxix.it

Delegazione giordana all'Università degli Studi per possibili alleanze(ANSA) - PERUGIA, 13 FEB - Il Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale dell'Università degli Studi di Perugia ha ospitato una delegazione giordana di professionisti e istituzioni provenienti da ... msn.com

In occasione della Giornata Mondiale dell’Epilessia, il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, prof. Massimiliano Marianelli, ha visitato il punto informativo allestito presso l’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, sottolineando il facebook

Giovedì 26 febbraio alle ore 11.00 si terrà l’Inaugurazione del 718° Anno Accademico dalla fondazione dell’Università degli Studi di Perugia presso l’Aula Magna di Palazzo Murena. La prima del Magnifico Rettore Massimiliano Marianelli. x.com