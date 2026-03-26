Casali FdI | La multiutility macina utili e dividendi ma le tariffe sui rifiuti continuano ad essere elevate

Un rappresentante di Fratelli d’Italia ha commentato i risultati finanziari della multiutility, sottolineando che l’azienda ha registrato un utile netto di circa 464 milioni di euro e ha distribuito un dividendo di 16 centesimi per azione, con un incremento del 6,7% rispetto all’anno precedente. Nonostante questi dati positivi, sono state evidenziate tariffe sui rifiuti considerate ancora elevate.

"Un sistema che rischia di compromettere il rapporto di fiducia tra cittadini, imprese e amministrazione comunale" secondo il capogruppo di Fratelli d'Italia “I numeri parlano chiaro: Hera continua a registrare risultati economici sempre più rilevanti, con un dividendo di 16 centesimi per azione nel 2025, in aumento del 6,7%, e un utile netto di pertinenza degli azionisti pari a 464,3 milioni di euro. Anche il Comune di Cesena beneficia di questa crescita, con un incasso che sale a 2,67 milioni di euro, rispetto ai 2,5 milioni del 2024. Di fronte a questi dati, come capogruppo, non posso che esprimere una forte preoccupazione per una situazione che è ormai diventata intollerabile”. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Casali (FdI): "La multiutility macina utili e dividendi, ma le tariffe sui rifiuti continuano ad essere elevate" Articoli correlati Casali (FdI): "Salario minimo comunale e controlli sui contratti di lavoro delle imprese, è socialismo amministrativo""E' la solita impostazione ideologica della sinistra: controllare tutto, regolamentare tutto, ridurre progressivamente gli spazi di libertà... Le tariffe della Tari (tassa sui rifiuti) sono diminuite del 12,78%La tassa sui rifiuti (Tari) nel comune di Pescara è diminuita del 12,78% passando dai 413 euro del 2024 a 360 euro del 2025, rispetto a una media... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Casali FdI La multiutility macina utili... Multiutility, quindici sindaci: Servizio idrico in house, ora via la Borsa da statutoSoddisfatti i sindaci di 15 comuni del Fiorentino che si erano battuti in sede AIT per la ripubblicizzazione, c'è anche Gambassi Terme ... gonews.it Dove è diretta la nuova rotta della multiutility toscana?In politica, il concetto di indispensabile ha una data di scadenza sorprendentemente breve. Quella che fino a ieri era presentata come l’unica via per la sopravvivenza industriale della Toscana — la ... nove.firenze.it