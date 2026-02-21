Unipol | utili oltre 1,5 miliardi dividendi record per gli azionisti

Unipol ha registrato un utile netto superiore a 1,5 miliardi di euro, grazie a una gestione efficace e a una forte domanda nel settore assicurativo. La società ha deciso di distribuire 804 milioni di euro in dividendi, un importo mai raggiunto prima. La crescita dei profitti ha rafforzato la posizione finanziaria dell’azienda, che ora guarda con ottimismo al futuro. Gli azionisti riceveranno le loro quote nel prossimo trimestre.

Unipol: Utili in Crescita Superano 1,5 Miliardi, Dividendi Record per gli Azionisti. Unipol ha concluso l’esercizio con un utile netto di oltre 1,5 miliardi di euro, destinando agli azionisti 804 milioni di euro in dividendi. La performance, superiore alle previsioni iniziali, conferma la solidità del gruppo assicurativo in un contesto economico globale complesso e segna un importante passo avanti nel piano triennale di crescita. Una Chiusura d’Esercizio che Supera le Aspettative. I risultati di Unipol, resi noti con la presentazione dei conti, riflettono una gestione oculata e una strategia di crescita efficace.🔗 Leggi su Ameve.eu Mps: utile record a 3,04 mld €, maxi-dividendi per gli azionisti e svolta per la banca storica italiana.Monte dei Paschi di Siena ha chiuso il 2025 con un utile record di 3,04 miliardi di euro. Essilux: 28 miliardi di euro di fatturato, traino degli occhiali smart e dividendi in crescita per gli azionisti.Essilux ha chiuso il 2025 con un fatturato record di 28 miliardi di euro. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Unipol: utile netto +36,8%, ai soci 804 milioni di dividendi; Unipol, risultati 2025 oltre gli obiettivi prefissati e il titolo si impenna; Unipol: utili 2025 oltre attese, sale dividendo; L'utile netto di Unipol nel 2025 supera 1,5 miliardi, ai soci 804 milioni di dividendi. Unipol accelera nel 2025: utile oltre 1,5 miliardi e dividendo in crescita del 32%Raccolta assicurativa a 17,4 miliardi e redditività sopra gli obiettivi del piano per Unipol. La spinta decisiva è arrivata dal core business e dalle collegate bancarie. msn.com Unipol: utile netto +36,8%, ai soci 804 milioni di dividendiIl gruppo chiude il 2025 con un risultato netto consolidato superiore agli 1,5 miliardi. Sale la raccolta oltre 17 miliardi e migliora il combined ratio che scende al 92,9% ... ilsole24ore.com Unipol registra utili record, con una crescita trainata principalmente dai segmenti Salute e Bancassurance Danni. Il ramo Salute rappresenta ormai per peso in termini di premi raccolti il 40% dell’imponente business RC Auto della Compagnia. Anche il compar x.com #Ftsemib chiude la settimana in rialzo dell' 1.46% Banche in rialzo sulla scia delle trimestrali e degli utili in aumento Bene anche #Poste #Unipol e #Telecom Va male solo #Stellantis -25% Auto e lusso sono patate bollenti per i portafogli, non ho nessun etf, ce - facebook.com facebook