Asilo nido ci siamo | terminati i lavori di ampliamento da quasi 2 milioni di euro - FOTO
I lavori di ampliamento dell’asilo nido ‘I Girasoli’ in via dell'Ippogrifo, in zona Rivana, sono finalmente completati. La realizzazione, costata quasi 2 milioni di euro, ha consentito di aggiungere nuovi spazi per i bambini. Ora l’edificio può accogliere un numero maggiore di piccoli ospiti, migliorando i servizi offerti. La struttura, molto frequentata, potrà così gestire un flusso di nuove iscrizioni. La riapertura è prevista entro pochi giorni.
Pronta la 'consegna' alle famiglie. Savini: "Intervento di grande valore per la nostra comunità" Sono ufficialmente conclusi i lavori di ampliamento dell’asilo nido ‘I Girasoli’ in via dell'Ippogrifo, in zona Rivana. Dopo un investimento complessivo di 1,8 milioni di euro, la struttura è ormai pronta per essere consegnata alle famiglie, rafforzando in modo significativo l’offerta educativa per la prima infanzia. Il progetto ha potuto contare su un finanziamento di 1.056.000 euro a valere sui fondi Pnrr, cui si è aggiunto un cofinanziamento comunale pari a 789mila euro. Si tratta di un investimento strategico che consolida l’impegno dell’Amministrazione nel potenziamento dei servizi educativi e nel sostegno alla genitorialità. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
