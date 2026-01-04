Arrivano i Re Magi al presepe vivente di Santa Maria della Pieve

Il presepe vivente di Santa Maria della Pieve ad Arezzo accoglie i Re Magi, simboli di saggezza e umiltà. In questa rappresentazione, i Re Magi incarnano i sapienti provenienti da diverse terre che si avvicinano con rispetto per rendere omaggio al bambino. Un momento di tradizione e spiritualità che invita alla riflessione sul valore dell’umiltà e della ricerca del significato più profondo della nascita.

Arezzo, 4 gennaio 2026 – Nel presepe i Re Magi rappresentano i saggi e i sapienti di tutto il mondo che si fanno umili per adorare un bambino. Sul loro cammino affrontano pericoli e deserti, sanno prendere decisioni importanti come quella di non tornare da Erode e ci insegnano che si può partire da molto lontano per raggiungere Gesù. I Re Magi simboleggiano i tre continenti conosciuti all’epoca: Africa, Asia ed Europa. Gaspare, il più giovane, porta in dono incenso: simbolo di divinità. Melchiorre, il più anziano di origine persiana con lineamenti europei, porta in dono oro in segno della ricchezza che rappresenta Gesù che sarà lui stesso denominato “Re dei Re”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arrivano i Re Magi al presepe vivente di Santa Maria della Pieve Leggi anche: Il presepe vivente della pieve di Santa Maria Leggi anche: Ecco il Presepe vivente della Pieve di Santa Maria Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Epifania: Presepe Vivente, Arrivo dei Re Magi e Concerto a Gallo Bolognese; Presepe vivente. A Classe per l’Epifania arrivano i Re Magi; L’ultimo presepe vivente della Lunigiana a Vico Chiesa: arrivano i Re Magi; A Spoltore il 6 gennaio arrivano i Re Magi in piazza Di Marzio. L’ultimo presepe vivente della Lunigiana a Vico Chiesa: arrivano i Re Magi - A pochi chilometri da Bagnone, nella frazione di Vico Chiesa con figuranti, antichi mestieri, la reggia di Erode, i centurioni ... msn.com

Il presepe vivente di Tarquinia accoglie i Re Magi a dorso di cammello - Il 6 gennaio, alle 16,30, il corteo sfilerà nelle vie del centro storico per entrare nel monastero di Santa Lucia delle Benedett ... corrierenazionale.it

Tornano "I Re Magi che vengono dal Mare": appuntamento alla Lega Navale di Salerno - "I Re Magi che vengono dal Mare" incanteranno grandi e piccini domani, 5 gennaio, dalle ore 17. salernotoday.it

ARRIVANO I "MAGI"ALLA GROTTA DELLA NATIVITA', MARTEDI' 6 GENNAIO ORE 18,00 PRESSO IL SANTUARIO DELLA CONSOLAZIONE (TEMPO PERMETTENDO) - facebook.com facebook

Porto d’Ascoli, il 4 gennaio arriva la Maratonina dei Magi “Memorial Sabatino D’Angelo” x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.