Poesia oltre la morte Dedica una lirica alla vittima di Pieve Oggi ci sarà al’autopsia

Il poeta ha scritto una poesia in memoria di Marco Cacchiani, morto in un incidente a Pieve, per ricordarlo e sensibilizzare sulla sicurezza. La poesia, intitolata ‘Il nord del vuoto’, sarà presentata durante l'autopsia, che si terrà oggi. L’autore ha deciso di dedicare il componimento ai familiari, sperando di mantenere vivo il ricordo e di stimolare una riflessione sulla prevenzione. La lettura si svolgerà nel rispetto delle procedure in corso.

Con 'Il nord del vuoto' ha deciso di raggiungere i familiari di Marco Cacchiani. Una poesia in memoriam (pubblicata in alto) "con l'intento di onorare il suo nome e al tempo stesso richiamare l'attenzione sull'urgenza della formazione e della prevenzione in materia di sicurezza. Credo che affiancare alla cronaca uno sguardo poetico possa contribuire a mantenere viva la coscienza collettiva, restituendo volto e voce a chi non può più parlare". Così la scrittrice e attivista Yuleisy Cruz Lezcano al nostro giornale, "profondamente colpita" dalla storia della terza morte sul lavoro da inizio 2026 in Toscana.