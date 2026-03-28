Il 29 marzo, domenica delle palme, si terrà a Brindisi la prima tappa di un itinerario di turismo equestre promosso dalla Federazione pugliese della Fitetrec. L’evento prevede una passeggiata a cavallo volta a far riscoprire le caratteristiche del territorio brindisino. La manifestazione coinvolge appassionati di equitazione e si inserisce nel calendario delle iniziative dedicate al turismo rurale.

Serviva davvero pubblicare il video dell'aggressione alla professoressa di francese? BRINDISI - La prima tappa di turismo equestre organizzata dalla Federazione pugliese della Fitetrec si terrà a Brindisi il 29 marzo, la domenica delle palme. L’evento dal titolo “A cavallo sul canale reale e sui canali di Apani e Giancola” è realizzato dalle Associazioni AcquadueO e L&B. Le due associazioni gestiscono un centro ippico con 50 cavalli situato a ridosso dei confini di tre comuni, Brindisi, Mesagne e San Vito dei Normanni. Nel centro si effettuano tra le tante attività corsi di equitazione e si organizzano passeggiate a cavallo. L’attività che si intende promuovere e per la quale negli ultimi anni è in crescita la domanda di partecipazione è quella del turismo equestre. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Una passeggiata a cavallo per riscoprire le bellezze del territorio brindisino

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