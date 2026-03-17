Giovedì al Foro Annonario si è svolto un evento con Alessandro Gori, noto per il suo umorismo ironico. Durante la serata, ha intrattenuto il pubblico con un duello immaginario con Natalia Ginzburg, portando alla luce due storie: una che descrive la provincia con toni elegiaci e un’altra caratterizzata da racconti che mescolano malattia, allucinazione e comicità feroce. La performance ha coinvolto gli spettatori in un clima di leggerezza e riflessione.

Un duello ironico con Natalia Ginzburg che fa affiorare due racconti: un’elegia di provincia incrinata dal grottesco del presente e un canzoniere dove malattia e allucinazione si fanno comicissime e feroci. Un umorismo nero che non consola, ma scoperchia l’abisso. Tutto questo e molto altro ancora è ’ Vendo tiroide causa doppio regalo ’, il nuovo libro di Alessandro Gori che sarà presentato giovedì alle 19 all’interno di “ Autori in centro al Foro ”, la rassegna gratuita di incontri letterari realizzata all’interno degli spazi del Foro Annonario, in collaborazione con Libreria Ubik di Cesena. Alessandro Gori nasce e abita nelle campagne della Val di Chiana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’ironia di Alessandro Gori giovedì al Foro Annonario

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