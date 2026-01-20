Clizia Incorvaia ha condiviso sui social foto di scarpe bruciate, commentando: “Solo chi ha subito violenza sa…”. L’episodio, risalente al periodo del suo matrimonio con Francesco Sarcina, è stato raccontato durante l’intervista a Verissimo. La sua testimonianza evidenzia l’importanza di sensibilizzare su tematiche legate alla violenza e alla tutela delle vittime.

(Adnkronos) – “Solo chi ha subito violenza sa.”. Con queste parole Clizia Incorvaia ha accompagnato sui social la foto di alcune scarpe bruciate, un episodio che – come ha raccontato ospite a Verissimo – risalirebbe al periodo del matrimonio con Francesco Sarcina. Ospite a Verissimo, l’influencer ha parlato per la prima volta pubblicamente della . L'articolo Clizia Incorvaia mostra le ‘scarpe bruciate’ sui social: “Solo chi ha subito violenza sa.” proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

