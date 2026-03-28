A Riccione, questa mattina, è stato inaugurato il Parco dei tulipani situato nel giardino di Villa Lodi Fé. L’apertura ha dato il via a un calendario di eventi in città dedicati alla stagione pasquale. Il parco espone un’ampia varietà di tulipani, creando un paesaggio colorato e suggestivo che richiama l’atmosfera di un angolo d’Olanda.

Dallo show travolgente di Cristina D’Avena alla fattoria più strana del mondo fino alle risate in compagnia della brigata di Giuseppe Giacobazzi A Riccione la Pasqua è già sbocciata. Questa mattina, “Il Parco dei tulipani”, allestito nel giardino di Villa Lodi Fé, ha aperto i suoi cancelli rivelando un suggestivo angolo d’Olanda immerso in una scenografia cromatica incredibile, tra prode fiorite infinite che inebriano il cuore e lo sguardo. Un regno incantato sotto il sole primaverile che ha dato il via al lungo e ricco programma di eventi per le festività pasquali, in ogni angolo della città, per ogni tipo di pubblico. Dallo show... 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - A Riccione è già sbocciata la Pasqua: “Il Parco dei tulipani” inaugura il lungo calendario di appuntamenti in città

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