Sabato 28 marzo si svolgerà a Riccione il primo "Green Day", un appuntamento nato per celebrare l'armonia tra spazio urbano e ambiente naturale. Un momento di condivisione per raccontare come l'ecosistema naturale sia una priorità collettiva, dagli oltre 24 mila alberi, alla protezione delle dune fino alla salvaguardia della fauna selvatica. Il fulcro di questa iniziativa, che rappresenta il culmine del percorso partecipativo “Verde Riccione”, è un nuovo modo di vivere Riccione attraverso meno consumo di suolo e più rigenerazione dell'esistente. L’iniziativa, con cadenza annuale, è frutto del tavolo di tavolo congiunto con associazioni rappresentative delle categorie economiche, ordini e collegi professionali, associazioni ambientali. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Riccione celebra il suo primo "Green Day": dalla città verde alla tutela delle tartarughe

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