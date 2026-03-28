Anm Giuseppe Tango nuovo presidente per acclamazione

Il Comitato direttivo centrale dell'Associazione degli avvocati ha eletto Giuseppe Tango come nuovo presidente, con la votazione avvenuta oggi, sabato 28 marzo. La nomina è avvenuta per acclamazione, dopo che l’ex presidente aveva presentato le proprie dimissioni. La nomina si è svolta in un incontro durante il quale Tango è stato scelto come successore alla guida dell’Associazione.

(Adnkronos) – Giuseppe Tango è il nuovo presidente dell'Anm. Tango è stato eletto oggi sabato 28 marzo per acclamazione dal Comitato direttivo centrale dell'Associazione dove oggi l'ormai ex presidente Cesare Parodi aveva formalizzato le sue dimissioni. “Oggi lascio, sento il bisogno di tornare alla mia famiglia. Anm ha bisogno di un presidente a tempo pieno”, sono. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Giuseppe Tango è il nuovo presidente dell’Associazione nazionale magistratiGiudice del lavoro a Palermo, 43 anni, Tango è un esponente di Magistratura indipendente.

Giuseppe Tango è il nuovo presidente dell'Anm

Una raccolta di contenuti su Giuseppe Tango

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