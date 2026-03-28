Una studentessa ha scritto una lettera al rettore chiedendo il trasferimento dopo aver subito molestie all’interno di una scuola italiana. La vicenda, che riguarda un episodio di molestia, è stata resa nota attraverso la testimonianza della studentessa, che ha deciso di rivolgersi alle autorità scolastiche per segnalare l’accaduto. La richiesta di trasferimento è stata presentata una settimana dopo l’episodio.

«La settimana successiva scrivo una lettera al rettore per chiedere il trasferimento. Mi concentro su questa polemica per non dire mai il nome di quell’insegnante» Responsabile dei progetti speciali e coordinatrice dell’ufficio stampa del Salone del libro di Torino. Coordinatrice editoriale di BookPride. Ideatrice e curatrice del festival femminista InQuiete. Questo articolo è parte della campagna Unite a cui hanno aderito scrittrici e giornaliste italiane per denunciare la violenza di genere e nominarla. Ho provato a scrivere questa storia diverse volte, ma ogni volta mi coglie la stessa stanchezza. Le gambe diventano molli, lo stomaco si stringe come quando sono molto triste e arriva quel dolore ai reni di quando il corpo supplica riposo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Un ordinario caso di molestie nella scuola italiana

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