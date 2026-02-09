Un caso di tubercolosi Allarme nella scuola italiana attivate le procedure

Un caso di tubercolosi scuote una scuola italiana. Le autorità hanno attivato subito le procedure per contenere il rischio. Famiglie, studenti e insegnanti sono in allerta, mentre si cercano di capire quanti potrebbero essere stati contagiati. La scuola rimane sotto stretta osservazione in attesa di ulteriori sviluppi.

È stato registrato un caso di tubercolosi all’interno di un istituto scolastico italiano, una notizia che nelle scorse ore ha richiamato l’attenzione di famiglie, studenti e personale scolastico. A darne comunicazione ufficiale è stata l’azienda sanitaria universitaria giuliano isontina, che ha chiarito fin da subito il quadro generale della situazione, invitando alla calma e spiegando che, allo stato attuale, si tratterebbe di un episodio circoscritto. Secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie, il caso individuato sarebbe infatti isolato e non emergerebbero, al momento, elementi che facciano pensare a una diffusione estesa del contagio.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Questa mattina si è diffusa la notizia di un caso di tubercolosi nella scuola Isis Sandro Pertini di Monfalcone, in provincia di Gorizia.

Una scuola di Monfalcone ha segnalato un caso di tubercolosi.

