Stanotte, alle prime ore del mattino, una detonazione si è verificata nelle vicinanze di una villetta nella località marina di Ugento. L'esplosione si è verificata poco dopo le cinque a Torre San Giovanni, creando scompiglio nella zona. Le forze dell'ordine sono attualmente impegnate nelle indagini per chiarire l'accaduto e raccogliere eventuali elementi utili.

Il boato a Torre San Giovanni, marina di Ugento, oggi all’alba. A dare l’allarme il proprietario dell’abitazione. Sul posto carabinieri e artificieri UGENTO - Poco dopo le cinque di stamattina, Torre San Giovanni, marina di Ugento, è stata scossa da un’esplosione. A segnalarla è stato il proprietario di una villetta, che ha allertato i soccorsi dopo aver udito il boato nei pressi del proprio muro di recinzione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli artificieri dell’Arma, che hanno accertato come l’esplosione fosse riconducibile a un ordigno artigianale. I danni registrati non sono di particolare rilievo. Le indagini sono in corso. Ulteriori dettagli sono attesi nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - Un ordigno esplode vicino a una villetta: indagini in corso

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