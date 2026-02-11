Francia | Giovane ricoverato con ordigno della Prima Guerra Mondiale nel retto indagini in corso

Un giovane di 24 anni si è presentato al pronto soccorso di Tolosa il primo febbraio, lamentando forti dolori. I medici hanno scoperto un ordigno della Prima Guerra Mondiale nel retto, e ora sono in corso le indagini per capire come sia finito lì. La polizia ha avviato le verifiche per chiarire la vicenda e capire se ci siano altri rischi.

Un giovane di 24 anni si è recato al pronto soccorso di un ospedale di Tolosa, in Francia, il primo febbraio, lamentando forti dolori. Gli esami diagnostici hanno rivelato la presenza di un ordigno bellico risalente alla Prima Guerra Mondiale all’interno del suo retto. Le autorità hanno immediatamente messo in sicurezza l’area e hanno provveduto al disinnesco dell’ordigno. La notizia, riportata dal Fatto Nisseno, si inserisce in un contesto di cronaca nazionale caratterizzato da episodi di violenza in ospedale, problematiche legate alla sanità pubblica e interventi di emergenza sul territorio. La vicenda, che ha richiesto l’intervento di artificieri e vigili del fuoco, solleva interrogative sulle modalità con cui il giovane è entrato in possesso di un simile oggetto e sulle ragioni che lo hanno spinto a introdurlo nel proprio corpo.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Francia Giovane Francia, 24enne in ospedale con proiettile della Prima guerra mondiale nel retto Un giovane di 24 anni è finito in ospedale con un proiettile della Prima guerra mondiale nel retto. Uomo arriva in ospedale con una granata della prima guerra mondiale nel retto Un uomo è stato portato d’urgenza all’ospedale Rangueil di Tolosa, in Francia, con una sorpresa incredibile. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Francia Giovane Argomenti discussi: Arriva in ospedale con una bomba della prima guerra mondiale nel retto: per operarlo servono gli artificieri; Il responsabile della sicurezza senza brevetto antincendio. Moretti: Penso sempre alle vittime - Avvocato vittime chiede la ricusazione delle procuratrici di Sion; Oggi in Svizzera; Crans-Montana, la rabbia delle famiglie. L'Istria e la Dalmazia, terre abitate anche da italiani, furono acquisite dal Regno d’Italia dopo la Prima Guerra Mondiale, nel pieno dello sviluppo del mezzo aereo, che allora puntava soprattutto sugli idrovolanti. Caratterizzate da accesso stradale complesso e - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.