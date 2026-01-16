Trovato un cadavere con una ferita in testa vicino ad un ponte | indagini in corso

Nelle vicinanze di un ponte nel territorio di Mezzano è stato rinvenuto il corpo di un uomo di circa 80 anni, con una ferita alla testa. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze del decesso. Al momento, non sono stati ancora identificati i motivi e le cause dell’accaduto, e si attendono ulteriori sviluppi dalle verifiche in corso.

Un cadavere in un campo. E' giallo sul ritrovamento di un corpo di uomo (di circa 80 anni) nei pressi di un ponte all'interno del territorio del Mezzano. Una scoperta avvenuta nel corso della mattinata di venerdì 16, poco prima delle 9. Secondo quanto si apprende, l'anziano era vestito con un.

