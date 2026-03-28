Acistom ODV ha consegnato al Comune di Cesena una collezione di 16 piatti in ceramica, denominata ‘Piatti del tesseramento’. L’installazione è stata collocata negli spazi degli uffici dei servizi sociali di palazzo Albornoz, rappresentando un omaggio alla città attraverso un’opera artistica. La donazione è avvenuta in modo simbolico e si trova ora in esposizione pubblica.

La donazione si inserisce in un anno particolarmente significativo: Acistom celebra infatti i suoi 50 anni di attività, un traguardo importante per una realtà di volontariato locale Un gesto simbolico ma ricco di significato quello compiuto da Acistom ODV, che ha donato al Comune di Cesena una bellissima installazione composta da 16 piatti artistici in ceramica, oggi esposti a palazzo Albornoz, presso gli uffici dei servizi sociali. La scelta del numero non è casuale: ai 15 piatti già realizzati negli anni si è aggiunto quello del tesseramento 2026, dedicato alla Porta Montanara, completando così una collezione che racconta, attraverso scorci e monumenti, il profondo legame tra l’associazione e la città di Cesena. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Un omaggio artistico alla città: Acistom dona al Comune la collezione dei ‘Piatti del tesseramento’

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