Una nuova collezione creata da Target avrebbe dovuto essere un omaggio a un film di successo, ma ha incontrato diverse critiche da parte dei fan. Nel frattempo, il sequel di un noto film intitolato

Lanciare una collezione di felpe e t-shirt per un film ambientato nel mondo della moda era una mossa rischiosa, e si è trasformata in un boomerang Il sequel del film Il Diavolo Veste Prada deve ancora uscire – arriverà nelle sale italiane il 29 aprile – e abbiamo già la prima polemica. La catena di grandi magazzini Target ha lanciato una collezione di abbigliamento per celebrare l’uscita del film, ma è stato travolto dalle critiche online. Short elasticizzati per un film sull’industria della moda? Felpe in misto poliestere con stampe di rossetti? Miranda Priestly, la temibile direttrice interpretata da Meryl Streep, avrebbe probabilmente arricciato le labbra, il suo modo per dire: «Disastro». 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La collezione lanciata da Target doveva essere un omaggio al film, ma si è rivelata un boomerang: le critiche dei fan

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