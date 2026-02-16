Ora Israele ha deciso di annettere definitivamente la Cisgiordania | Porteranno la guerra nelle città palestinesi

Israele ha ufficialmente deciso di annettere la Cisgiordania, una mossa che potrebbe portare a scontri tra israeliani e palestinesi. La decisione si basa sull’eventualità che i certificati di proprietà palestinesi vengano considerati invalidi, portando così le terre a essere considerate di proprietà dello Stato israeliano. Nei giorni scorsi, alcuni residenti palestinesi hanno denunciato che questa misura potrebbe scatenare violenze nelle città della regione, già alle prese con tensioni crescenti.

Se i certificati di proprietà saranno giudicati inadeguati, le terre palestinesi saranno dichiarate di proprietà dello Stato di Israele. Al via le verifiche in tutta la Cisgiordania, anche nelle grandi città. La prima sarà Hebron. Si va verso un'escalation delle tensioni che potrebbe portare a un nuovo scenario di guerra.🔗 Leggi su Fanpage.it

Israele ha deciso di riattivare i processi di regolamentazione delle proprietà in Cisgiordania, una mossa che potrebbe portare all’annessione di fatto della regione.

L'esercito israeliano ha chiarito che i due carabinieri italiani fermati in Cisgiordania sono stati minacciati da un soldato, e non da un colono.

