Ora Israele ha deciso di annettere definitivamente la Cisgiordania | Porteranno la guerra nelle città palestinesi
Israele ha ufficialmente deciso di annettere la Cisgiordania, una mossa che potrebbe portare a scontri tra israeliani e palestinesi. La decisione si basa sull’eventualità che i certificati di proprietà palestinesi vengano considerati invalidi, portando così le terre a essere considerate di proprietà dello Stato israeliano. Nei giorni scorsi, alcuni residenti palestinesi hanno denunciato che questa misura potrebbe scatenare violenze nelle città della regione, già alle prese con tensioni crescenti.
Se i certificati di proprietà saranno giudicati inadeguati, le terre palestinesi saranno dichiarate di proprietà dello Stato di Israele. Al via le verifiche in tutta la Cisgiordania, anche nelle grandi città. La prima sarà Hebron. Si va verso un'escalation delle tensioni che potrebbe portare a un nuovo scenario di guerra.🔗 Leggi su Fanpage.it
Come con il catasto "Israele vuole annettere de facto la Cisgiordania"
Israele ha deciso di riattivare i processi di regolamentazione delle proprietà in Cisgiordania, una mossa che potrebbe portare all’annessione di fatto della regione.
La versione di Israele sui carabinieri minacciati in Cisgiordania: “È stato un soldato, non un colono”
L'esercito israeliano ha chiarito che i due carabinieri italiani fermati in Cisgiordania sono stati minacciati da un soldato, e non da un colono.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Cisgiordania, Ue condanna nuove misure territoriali di Israele
Bruxelles, 16 feb. (askanews) - L'Unione Europea ha condannato le nuove misure territoriali che rafforzano il controllo di Israele
Israele sta sabotando la seconda fase del cessate il fuoco a Gaza
Il governo israeliano sta cercando di far apparire Gaza ingovernabile e di dimostrare la necessità di un dominio militare illimitato
