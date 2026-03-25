In vista del match tra Napoli e Milan, il giornalista Enrico Varrile ha commentato in diretta su 'TeleA' sulla partita e sulla corsa allo Scudetto. Ha sottolineato come lo scontro diretto possa influenzare le posizioni in classifica, senza però fare pronostici. La sfida rappresenta uno degli eventi principali della 31ª giornata di campionato.

La lotta Scudetto riaperta dopo il pareggio dell'Inter è il tema di questi ultimi giorni dopo la fine della 30^ giornata. A commentare questo argomento anche il giornalista Enrico Varriale in onda su 'TeleA', con particolare focus sul Napoli e il big match che ci sarà al rientro dalla sosta col Milan di Massimiliano Allegri. Ecco, di seguito, le parole sulla corsa al titolo. "Ero molto preoccupato per la partita di Cagliari, la ritenevo la seconda più difficile per il Napoli nelle nove che mancavano, dopo quella con il Como e ovviamente lo scontro diretto con il Milan che sfugge a ogni pronostico. Avevo paura del Cagliari perché sul suo terreno è temibile e perché gioca con il baricentro basso ma aggressiva, ti mette in difficoltà. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Verso Napoli-Milan, Varriale: “Scontro diretto che sfugge a ogni pronostico. E sulla corsa Scudetto…”

Articoli correlati

Atalanta-Napoli, scontro diretto ad alta quota: il pronosticoI bergamaschi vogliono continuare a vincere per agganciare l'Europa, la squadra di Conte deve pensare a blindare il terzo posto C'è chi dell'Europa è...

Berti sulla corsa Scudetto: «Milan e Napoli non mi fanno paura, per ora. Si sottovaluta l’assenza di Bastoni…»di Redazione Inter News 24Berti, l’ex giocatore nerazzurro analizza il momento della squadra di Chivu tra assenze pesanti e il ritorno dei leader.

Contenuti utili per approfondire Verso Napoli Milan Varriale Scontro...

Temi più discussi: Varriale verso Napoli-Milan: Scontro diretto che sfugge ad ogni pronostico; Napoli, vittoria e polemiche: Varriale punge l’Inter e scatena i tifosi sui social; VARRIALE ESALTA IL NAPOLI: QUARTO SUCCESSO DI FILA E PRESSIONE SU TUTTI; Varriale: Troppa gestione nel finale per il Napoli, ma clean sheet importante.

Varriale verso Napoli-Milan: Scontro diretto che sfugge ad ogni pronosticoEnrico Varriale, giornalista, si è così espresso a TeleA sulla lotta Scudetto: Ero molto preoccupato per la partita di Cagliari, la ritenevo la seconda più difficile per il Napoli nelle nove che manc ... msn.com

Varriale: Inter in affanno! Lascia chance a Milan e NapoliNonostante il vantaggio arrivato dopo pochi secondi, l'Inter non va oltre l'1-1 al Franchi contro la Fiorentina. I nerazzurri non vincono da tre partite, appena due punti, e vedono ... tuttonapoli.net

Il CASMS potrebbe vietare la trasferta allo Stadio Maradona di Napoli ai tifosi rossoneri per la partita che si giocherà il lunedì di Pasquetta tra gli azzurri ed il Milan alle ore 20,45. Non c'è ancora una decisione definitiva, ma si va verso il divieto ai tifosi della s - facebook.com facebook

Napoli-Milan, il Maradona verso il sold-out: attesi 50mila tifosi #SempreMilan #Milan #ACMilan x.com