Spazio scoperto un nuovo esopianeta | contiene magma e grandi quantità di zolfo

Un nuovo esopianeta chiamato L 98-59 d è stato scoperto a 35 anni luce dalla Terra. Si tratta di un pianeta che ospita un oceano di magma permanente e contiene grandi quantità di zolfo nelle sue profondità. La scoperta è stata annunciata da un team di ricercatori che ha analizzato i dati provenienti da strumenti di osservazione spaziale. L’esopianeta rappresenta un interesse per gli studi sui pianeti extrasolari.

Si chiama L 98-59 d, e’ un esopianeta a 35 anni luce dalla Terra, che immagazzina grandi quantita’ di zolfo nelle profondita’ di un oceano permanente di magma. A descriverlo uno studio sulla rivista Nature Astronomy, condotto dagli scienziati dell’Universita’ di Oxford, dell’Universita’ di Groningen, dell’Universita’ di Leeds e del Politecnico di Zurigo (ETH). Il team, guidato da Harrison Nicholls e Raymond Pierrehumbert, ha utilizzato le osservazioni effettuate dal telescopio spaziale James Webb (JWST) per valutare L 98-59 d. Il pianeta, spiegano gli esperti, ha una densita’ particolarmente bassa, e’ 1,6 volte piu’ grande della Terra e contiene quantita’ significative di acido solfidrico in atmosfera. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Nuove aree attrezzate per cani, un nuovo spazio anche in piazza Achille GrandiLa notizia dell’avviso pubblico del Comune di Palermo per la realizzazione di quattro nuove aree attrezzate per cani in diverse zone della città... Un nuovo pianeta potenzialmente abitabile scoperto a 146 anni luce: HD 137010 b è grandi quasi quanto la TerraUn nuovo pianeta, grande quasi quanto la Terra, è stato individuato a circa 146 anni luce dal nostro sistema solare. Contenuti e approfondimenti su Spazio scoperto un nuovo esopianeta... Temi più discussi: Scoperto un nuovo meccanismo molecolare alla base di una sindrome del neurosviluppo; Yucatán, scoperto un deposito rituale maya datato tra il 1000 a.C. e il 250 d.C.; Il cervello che ci fa orientare: scoperto un circuito chiave per attenzione e movimento; Scoperto nuovo pianeta a 35 anni luce dalla Terra: è diverso dagli altri. Biologia, è lo Spazio il nuovo laboratorioNel secolo scorso la ricerca spaziale ha costituito uno strumento fondamentale per scoperte scientifiche di enorme valore, contribuendo in modo importante allo sviluppo tecnologico nei ... ilmessaggero.it Scoperto nuovo pianeta a 35 anni luce dalla Terra: è diverso dagli altriUno studio su Nature Astronomy rivela un nuovo tipo di pianeta, unico per atmosfera e struttura, scoperto a 35 anni luce dalla Terra. tech.everyeye.it Spazio ai motori con il fenomeno del momento: “Kimi Antonelli, baby della Formula 1 - facebook.com facebook Il Sì sta avendo più spazio del No in televisione. I dati Agcom più aggiornati mostrano che negli ultimi giorni c’è una presenza maggiore dei favorevoli alla riforma nei notiziari e nei programmi di approfondimento. x.com