cathy la torre presenta tutte le volte che le donne a bari con conferenza spettacolo innovativo

Cathy La Torre arriva a Bari con il suo spettacolo “Tutte le volte che le donne”. L’avvocata e attivista porta in scena un racconto che unisce storia, ironia e riflessione, dedicato alle donne spesso dimenticate o fraintese dalla narrazione comune. Lo spettacolo ha attirato un buon pubblico, incuriosito da un approccio diverso e più diretto.

**Cathy La Torre a Bari con “Tutte le volte che le donne”: un conferenza-spettacolo emozionante, ispirante e ironico** Cathy La Torre, avvocata, attivista e autrice di uno spettacolo unico nel suo tipo, si presenta a Bari per la prima volta con la sua conferenza-spettacolo *“Tutte le volte che le donne”*, un racconto storico, riflessivo e ironico dedicato alle donne dimenticate o travisate nella narrazione tradizionale. L’appuntamento è fissato per il **venerdì 13 febbraio 2026**, alle ore 21, presso il **Teatro Petruzzelli**, nel cuore del centro storico barese. L’evento, organizzato da **Aurora Eventi**, è il primo di una serie di appuntamenti culturali dedicati a donne che hanno cambiato il mondo, o forse soltanto il loro ambiente, con una forza e una determinazione che andava oltre il tempo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

