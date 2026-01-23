Elena Di Cioccio riflette sul ritorno di un ex dopo quattro anni, un incontro che riaccende emozioni e ricordi condivisi. La presenza di un passato non del tutto superato apre una riflessione sulle dinamiche tra ex partner, spesso caratterizzate da sentimenti irrisolti e incomprensioni. Questo articolo esplora il tema delle relazioni passate, affrontando con sobrietà e chiarezza le sfumature di un legame che, pur lasciato alle spalle, può riemergere in modo imprevedibile

«I nostri figli hanno bisogno di crescere. Non possono diventare adulti sani e di valore se li si protegge dal dolore. Se ci penso, veniamo al mondo con il dolore.Il. dolore si affronta insieme, come la felicità, i traguardi. E’ la vita». «Ho avuto un tumore anche io al colon. Non puoi capire quanto i miei figli abbiano contribuito a farmi stare bene. È vero che erano grandi e per fortuna erano ancora in casa. Periodo Covid.. sono stati per me l'unica salvezza??». «Il regalo più bello che si possa fare ai propri figli è l'autenticità». «Della serie quando nella mia vita manco io». «Mia madre mi ha nascosto per anni la malattia, quando l'ho saputo, incinta del mio secondo figlio tra l'altro, le restavano pochi mesi di vita, infatti è mancata 20 GG prima che partorissi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - «Ho incontrato di nuovo il mio ex quattro anni fa. Basta guardarci per fare partire la scintilla del sesso. È stato lui a baciarmi per primo, io volevo resistere ma niente tutte le volte che ci vediamo non ci ferma nessuno». Risponde Elena Di Cioccio

Leggi anche: «Ho 40 anni, un compagno stupendo, conviviamo e lui ha un figlio. Il punto è che non ne vuole altri, e io ho tutto quello che ho sempre desiderato da un uomo, ma con un compromesso enorme: rinunciare ad essere madre». Risponde Elena Di Cioccio

«Per un anno ho fissato sopralluoghi con un agente immobiliare in case che non mi interessavano o non potevo comprare: mi eccitava vedere lui e mio marito nella stessa stanza. A casa mi masturbavo pensando di fare sesso con entrambi contemporaneamente». Risponde Elena Di CioccioIn un mondo di silenzi e desideri nascosti, le parole non dette possono diventare il terreno fertile di emozioni profonde e tensioni sotterranee.

