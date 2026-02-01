Questa mattina le autorità hanno identificato un focolaio di influenza aviaria in un allevamento familiare a San Giuliano Terme, in provincia di Pisa. L’Asl ha subito attivato i protocolli di sicurezza, isolando gli uccelli infetti. Le autorità rassicurano: il rischio di contagio per le persone è molto basso. Per ora, nessun altro animale o persona ha mostrato sintomi. La situazione resta sotto controllo, mentre si attendono eventuali sviluppi.

San Giuliano Terme (Pisa), 31 gennaio 2026 – Scovato e circoscritto un focolaio di influenza aviaria all’interno di un piccolo allevamento familiare nel comune di San Giuliano Terme. La prima positività è stata riscontrata dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana a seguito dei campionamenti effettuati dopo la morte di alcuni polli e galline. Cosa dicono le normative. Partendo da qui sono state immediatamente attivate tutte le procedure di biosicurezza per il contenimento dell’infezione e la tutela della salute pubblica, sulla base delle normative vigenti e d’intesa con le autorità regionali e comunali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Focolaio di influenza aviaria in Toscana, scattano i protocolli dell'Asl: "Ma il rischio di contagio umano è bassissimo"

Approfondimenti su San Giuliano Terme

Ultime notizie su San Giuliano Terme

