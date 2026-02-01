Focolaio di influenza aviaria in Toscana scattano i protocolli dell’Asl | Ma il rischio di contagio umano è bassissimo

Da lanazione.it 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina le autorità hanno identificato un focolaio di influenza aviaria in un allevamento familiare a San Giuliano Terme, in provincia di Pisa. L’Asl ha subito attivato i protocolli di sicurezza, isolando gli uccelli infetti. Le autorità rassicurano: il rischio di contagio per le persone è molto basso. Per ora, nessun altro animale o persona ha mostrato sintomi. La situazione resta sotto controllo, mentre si attendono eventuali sviluppi.

San Giuliano Terme (Pisa), 31 gennaio 2026 – Scovato e circoscritto un focolaio di influenza aviaria all’interno di un piccolo allevamento familiare nel comune di San Giuliano Terme. La prima positività è stata riscontrata dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana  a seguito dei campionamenti effettuati dopo la morte di alcuni polli e galline. Cosa dicono le normative. Partendo da qui sono state immediatamente attivate tutte le procedure di biosicurezza per il contenimento dell’infezione e la tutela della salute pubblica, sulla base delle normative vigenti e d’intesa con le autorità regionali e comunali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

focolaio di influenza aviaria in toscana scattano i protocolli dell8217asl ma il rischio di contagio umano 232 bassissimo

© Lanazione.it - Focolaio di influenza aviaria in Toscana, scattano i protocolli dell’Asl: “Ma il rischio di contagio umano è bassissimo”

Approfondimenti su San Giuliano Terme

Aviaria, isolato un focolaio ad Agliana: scattano i protocolli della Asl

Toscana, influenza aviaria: focolaio nel comune di Agliana. Come evitare il contagio: i consigli del dipartimento prevenzione

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su San Giuliano Terme

Argomenti discussi: Olanda, virus H5N1 trovato in una mucca: è il primo caso fuori dagli USA; Aviaria a Vigasio: abbattimento massivo e inchiesta su Report; Influenza aviaria, Report mostra in anticipo il video di Food for Profit con le anatre uccise a bastonate; Epidemia di influenza aviaria in Germania: altri 18mila tacchini abbattuti (e sono oltre 1 milione gli animali uccisi nel 2025).

Influenza aviaria, Report mostra in anticipo il video di Food for Profit con le anatre uccise a bastonateAnatre uccise a bastonate per l'nfluenza aviaria: Report mostra video choc di Food For Profit. Spesi 266 milioni di fondi pubblici ... virgilio.it

Influenza aviaria, boom di casi. I focolai nel nord Italia: rischi e precauzioniTra le regioni dove si segnalano più casi ci sono Lombardia, Veneto, Friuli ed Emilia. L’opinione dell’esperto sul rischio per la popolazione ... dilei.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.