A Campi Bisenzio è stato segnalato un caso di influenza aviaria in un allevamento di volatili, tra cui alcuni destinati alla macellazione e altri al ripopolamento venatorio. In risposta, sono stati abbattuti circa mille uccelli nelle successive dodici ore. La situazione ha portato all’attivazione delle procedure di contenimento previste dalle autorità sanitarie.

Avviati tempestivi accertamenti sanitari anche sui lavoratori dell’azienda anche se è ad oggi assai raro il passaggio del virus all'uomo CAMPI BISENZIO – Un caso di influenza aviaria è stato registrato a Campi Bisenzio in un allevamento di volatili in parte destinati alla macellazione e in parte al ripopolamento per scopi venatori. Gli animali, circa un migliaio, sono stati tutti abbattuti nel giro di circa 12 ore dalla comunicazione arrivata alla Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare di Asl Toscana centro, con un intervento tempestivo che ha impegnato le autorità veterinarie in un ingente operazione per garantire la sicurezza sanitaria. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Focolaio di influenza aviaria a Campi Bisenzio: abbattuti circa un migliaio di volatili in 12 ore

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