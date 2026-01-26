Albero caduto a Scandicci nessuna criticità sulle altre piante

A Scandicci, via dell'Acciaiolo sarà riaperta questa mattina, dopo la chiusura temporanea causata dalla caduta di un pino domenica 25 gennaio. Attualmente, non si segnalano criticità sulle altre piante della zona. La strada era interessata dal tratto tra via Doninzetti e via Pantin, e la riapertura permetterà di riprendere normalmente il traffico.

Sarà riaperta nella tarda mattinata di oggi via dell'Acciaiolo a Scandicci. La strada era chiusa nel tratto compreso tra via Doninzetti e via Pantin a seguito della caduta di un pino, avvenuta nella giornata di domenica 25 gennaio. Dalle verifiche condotte sulle altre alberature presenti nella zona, un'area privata aperta al pubblico, non sono emerse ulteriori criticità. I controlli sono stati effettuati dai tecnici dell'Ufficio Ambiente del Comune supportati da un agronomo.

