Il 12 marzo 2026 nel Montiferru vengono distribuite gratuitamente 300 piante di ulivo per ogni ettaro di terreno. La decisione riguarda gli agricoltori che intendono rinnovare o ampliare i propri oliveti nella zona. La distribuzione si svolge in diverse località del territorio e coinvolge imprenditori agricoli di varie dimensioni. La consegna delle piante avviene nel rispetto delle procedure stabilite dagli organizzatori.

È il 12 marzo 2026 e l’aria nel Montiferru porta ancora il profumo della cenere, ma oggi si respira un nuovo inizio. Cinque anni esatti dopo quel luglio del 2021 che ha trasformato in braci intere distese di uliveti secolari, arriva una risposta concreta alla devastazione: Agris Sardegna rende disponibili gratuitamente nuove piante per la ricostruzione. Non è solo un atto burocratico, è il tentativo di far rinascere il cuore agricolo dell’Oristanese, trasformando la memoria del rogo in un progetto produttivo tangibile. Dal passato al futuro: il protocollo di ricostruzione. La data del 4 maggio segna la scadenza vuole partecipare a questa iniziativa, fissata come termine ultimo per inviare le richieste. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Montiferru: 300 piante gratis per ogni ettaro di uliveto

Articoli correlati

Consumo di suolo, i giovani agricoltori Cia lanciano l'allarme: “Ogni ettaro perduto è un patrimonio agricolo che scompare irrimediabilmente”L’associazione Agia Abruzzo chiede alle istituzioni regionali e locali di adottare misure più incisive per proteggere il suolo agricolo, incentivare...

Un albero per ogni bambino nato: 20 piante a CastelnuovoLucca, 22 dicembre 2025 – Castelnuovo ha celebrato i bambini nati nel corso dell’anno con la giornata “CresciAmo Castelnuovo”, promossa...

Aggiornamenti e notizie su Montiferru 300 piante gratis per ogni...

Montiferru rinasce dopo incendio 2021 con 1500 piante di olivoA quasi tre anni dal disastroso incendio che il 24 luglio 2021 devastò i boschi, i pascoli e le colture del Montiferru, con oltre 12mila ettari divorati dalle fiamme, gli oliveti del territorio ... ansa.it

La foresta del Montiferru pronta a rinascere dopo i roghi del 2021: 4.200 piante entro fine annoCon la messa a dimora di 400 piante nell'area di Santa Barbara, a Scano di Montiferro, prende avvio la prima fase del progetto Acqua contro il fuoco, pensato per contribuire alla rinascita ... unionesarda.it