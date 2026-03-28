infortunati inter lautaro e mkhitaryan lavorano per il rientro la situazione

Lautaro Martinez e Mkhitaryan, entrambi infortunati, stanno intensificando gli allenamenti ad Appiano Gentile nel tentativo di recuperare in vista delle prossime partite. La loro presenza potrebbe essere valutata nelle prossime settimane, mentre continuano a seguire programmi di riabilitazione specifici. La squadra monitora attentamente i progressi di entrambi i giocatori per definire eventuali convocazioni.

Inter News 24 Infortunati Inter, il capitano argentino e il centrocampista armeno accelerano le tappe ad Appiano Gentile per tornare protagonisti. Il centro sportivo della compagine milanese non chiude i battenti nemmeno durante il fine settimana di sosta. Mentre la maggior parte della rosa ha beneficiato di alcuni giorni di riposo concessi dallo staff tecnico, i principali elementi nel box degli infortunati Inter hanno continuato a lavorare duramente. Lautaro Martinez, il trascinatore di Bahia Blanca e leader carismatico dei nerazzurri, insieme a Henrikh Mkhitaryan, l’esperto centrocampista armeno dalla grande visione di gioco, sono stati gli unici a varcare i cancelli per proseguire i rispettivi percorsi riabilitativi. 🔗 Leggi su Internews24.com

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