Infortunati Inter Lautaro e Mkhitaryan lavorano per il rientro La situazione

Da internews24.com 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lautaro Martinez e Mkhitaryan, entrambi infortunati, stanno intensificando gli allenamenti ad Appiano Gentile nel tentativo di recuperare in vista delle prossime partite. La loro presenza potrebbe essere valutata nelle prossime settimane, mentre continuano a seguire programmi di riabilitazione specifici. La squadra monitora attentamente i progressi di entrambi i giocatori per definire eventuali convocazioni.

Inter News 24 Infortunati Inter, il capitano argentino e il centrocampista armeno accelerano le tappe ad Appiano Gentile per tornare protagonisti. Il centro sportivo della compagine milanese non chiude i battenti nemmeno durante il fine settimana di sosta. Mentre la maggior parte della rosa ha beneficiato di alcuni giorni di riposo concessi dallo staff tecnico, i principali elementi nel box degli infortunati Inter hanno continuato a lavorare duramente. Lautaro Martinez, il trascinatore di Bahia Blanca e leader carismatico dei nerazzurri, insieme a Henrikh Mkhitaryan, l’esperto centrocampista armeno dalla grande visione di gioco, sono stati gli unici a varcare i cancelli per proseguire i rispettivi percorsi riabilitativi. 🔗 Leggi su Internews24.com

infortunati inter lautaro e mkhitaryan lavorano per il rientro la situazione
© Internews24.com - Infortunati Inter, Lautaro e Mkhitaryan lavorano per il rientro. La situazione

Articoli correlati

Infortunati Inter, il programma per Lautaro Martinez e Mkhitaryan in vista del big match contro la Romadi Redazione Inter News 24Infortunati Inter, ecco il programma di recupero di Lautaro Martinez e Mkhitaryan in vista della sfida cruciale contro la...

Infortunati Inter, quando rientrano Lautaro e Mkhitaryan? Chivu sorride a metà: gli aggiornamentidi Redazione Inter News 24Infortunati Inter, Chivu sorride a metà: Lautaro a disposizione con la Roma a Pasqua, tempistiche più lunghe per Mkhitaryan...

Aggiornamenti e notizie su Infortunati Inter

Temi più discussi: Indisponibili Serie A: infortunati e squalificati della 30ª giornata; L'esito degli esami clinici per Rafael Leao; Perché Bastoni e Lautaro non giocano Fiorentina-Inter: infortunio, scelta tecnica o squalifica? Sono in panchina? Il motivo dei forfait; Inter, Lautaro farà di tutto per giocare al Franchi: l’idea di Chivu e le ultime su Bastoni.

infortunati inter infortunati inter lautaro eInfortunati Inter | Bastoni, Mkhitaryan, Calhanoglu, Lautaro: le novità verso la 30^ giornataFocus rivolto ai giocatori attualmente ai box tra le fila dei nerazzurri. Proprio nelle scorse ore è arrivato l’esito degli esami di Mkhitaryan: stop muscolare per l’armeno, che è già praticamente ... fantamaster.it

infortunati inter infortunati inter lautaro eInfortunati 31^ giornata: le novità su Scamacca, Lautaro Martinez, Leao, Mkhitaryan, Neres, Vergara, Soulé e ZaccagniInfortunati 31 giornata Serie A – Archiviato il 30° turno di Serie A ricco di colpi di scena, attenzione alla prossima 31^ ... fantamaster.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.