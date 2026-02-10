Questa mattina si parla di rientri importanti in casa Inter. Barella e Calhanolu stanno tornando in gruppo e potrebbero essere disponibili già nelle prossime partite. Intanto, Chivu si prepara a sfidare Spalletti, aprendo un nuovo capitolo nel reparto tattico nerazzurro. La squadra si muove con attenzione e già si pensa alle prossime sfide di campionato.

Ultimissime Inter Live di MARTEDI' 10 FEBBRAIO. Inter Juve è anche Chivu contro Spalletti: i dati non mentono. C'è una statistica che sorprende. Inter Juve è anche la sfida tra Cristian Chivu e Luciano Spalletti: clamorosa statistica nel confronto tra i due Infortunati Inter, Chivu esulta verso la Juve: loro due tornano in gruppo e puntano il big match di San Siro.

Ultimissime Inter LIVE: Barella e Calhanoglu prossimi al rientro, Chivu sfida Spalletti

L’Inter si prepara a recuperare Barella e Calhanoglu.

L’Inter lavora per rinforzare la rosa.

Inter, gli indisponibili e squalificati per la prossima giornata di Serie A Enilive: Barella da valutare; Inter, le ultime dall'infermeria: Calhanoglu e Barella tornano in gruppo martedì; Formazioni ufficiali Sassuolo-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Lautaro Martinez, Thuram, Bonny, Pio Esposito, Barella, Calhanoglu, Nzola, Bakola e Ulisses Garcia; Inter, quando rientrano Dumfries, Barella e Calhanoglu? Le ultime.

