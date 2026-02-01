risultati nba gli heat di fontecchio cadono in casa contro i bulls derby texano ai rockets

I Miami Heat di Fontecchio cadono in casa contro i Chicago Bulls. I Bulls vincono 125-118 al Kaseya Center, dopo aver già perso in precedenza contro gli stessi avversari. I Bulls hanno giocato un’ottima partita, con il 52% al tiro e il 50% da tre punti, dimostrando una difesa efficace e un attacco preciso. Per i Heat, una sconfitta che complica la corsa ai playoff in questa fase della stagione.

Miami (Stati Uniti), 1° febbraio 2026 – Nel secondo di tre incontri ravvicinati, i Chicago Bulls – r educi dalla sconfitta rimediata allo United Center – si sono vendicati dei Miami Heat sbancando i Kaseya Center 125-118: i “Tori dell’Illinois” si sono resi protagonisti di un’eccellente prova balistica avendo chiuso la gara con il 52% dal campo e addirittura il 50% da tre punti (2040). A trascinare l’attacco dei Bulls ci hanno pensato il miglior Ayo Dosunmu della stagione (29 punti), Matas Buzelis (21 punti) e Isaac Okoro (20 punti). Tre sono anche i giocatori che hanno toccato il muro dei 20 punti in casa dei Miami Heat, con Pelle Laon che si è spinto fino a quota 22, Bam Adebayo che ne ha siglati 21 – a cui ha aggiunto anche 11 rimbalzi – e Jaime Jaquez jr. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

