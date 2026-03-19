Vicario Juventus i bianconeri non mollano la presa nonostante il pressing dell’Inter | le ultimissime novità

La Juventus sta cercando di riportare in Italia il portiere Vicario, con la dirigenza che sta valutando diverse opzioni di altissimo livello come possibili alternative. Nonostante il pressing dell’Inter, i bianconeri non hanno intenzione di mollare la presa e continuano a lavorare per concretizzare l’operazione. Le trattative sono ancora in corso e l’obiettivo principale rimane il ritorno del portiere alla corte della Juventus.

Vicario Juventus, la dirigenza lavora al grande ritorno in Italia dell’estremo difensore e valuta le possibili alternative di altissimo livello. La Juventus si muove con decisione sul mercato estivo per garantire a Spalletti una rosa altamente competitiva. L’obiettivo primario per difendere i pali porta a Guglielmo Vicario, portiere italiano del Tottenham, 29 anni, noto per i suoi riflessi felini. Secondo Tuttosport, il giocatore vorrebbe tornare in Serie A, attirando anche le attenzioni dell’ Inter. La dirigenza valuta attentamente questa pista prestigiosa, considerando il classe 1996 il profilo ideale da affiancare a Michele Di Gregorio in caso di addio di Mattia Perin. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vicario Juventus, i bianconeri non mollano la presa nonostante il pressing dell’Inter: le ultimissime novità Articoli correlati Frattesi Juventus, bianconeri in pressing per il mediano: l’operazione con l’Inter può andare in porto in due modi. Ci sono sono novità sull’affareKolo Muani Juve, non è ancora finita: in estate il francese potrebbe tornare a Torino. Alisson Juve, i bianconeri non mollano: possibile un nuovo tentativo. Le ultimissime sul portiere brasilianodi Redazione JuventusNews24Alisson Juve, possibile in futuro un nuovo tentativo per il portiere brasiliano nonostante il rinnovo con il Liverpool. Contenuti e approfondimenti su Vicario Juventus Temi più discussi: Vicario sempre più lontano dal Tottenham? L'ultimo segnale arriva dalla Champions, Inter e Juve alla finestra; Vicario-Tottenham, segnali d'addio? Panchina contro l'Atletico Madrid, può partire in estate: la posizione di Inter e Juventus, quanto costa; Calciomercato Juve 365 giorni all'anno: ecco tutti i nomi accostati (oggi) alla Signora; Né Perin né Di Gregorio: La Juve punterà su un nuovo portiere | Il nome è di quelli grossi. Perin e Di Gregorio non hanno convinto, la Juventus deve trovare due nuovi portieri: tutti i nomi seguiti dai bianconeriLa Juventus sonda il mercato alla ricerca di un nuovo portiere per la prossima stagione, tanti i profili valutati dai bianconeri: dagli esperti De Gea e Alisson al giovane Restes che piace a Comolli. goal.com Inter assalto a VicarioSu Gazzetta si parla della ricerca del portiere con le strade di Juventus e Inter che si incrociano, Inter assalto a Vicario, il portiere del Tottenham ha un contratto fino al 2028 e costa ... tuttojuve.com Romano - Vicario, rottura totale con il Tottenham: la posizione della Juventus - facebook.com facebook Si raffredda la pista #Vicario per la #Juventus I bianconeri hanno altri piani in mente x.com