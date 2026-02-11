Ucraina Zelensky | Cambieremo difesa aerea Aut aut Russia sui negoziati | Garanzie di sicurezza o niente accordo
Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, promette di rafforzare la difesa aerea del paese. Intanto, la Russia mette in chiaro che senza garanzie di sicurezza non ci saranno negoziati. La guerra, che ormai dura quasi quattro anni, continua a spingere Kiev a cambiare strategia e a chiedere risposte chiare ai propri avversari.
(Adnkronos) – Volodymyr Zelensky annuncia molti cambiamenti nelle operazioni di difesa aerea dell'Ucraina mentre la guerra innescata dall'aggressione della Russia si avvia a 'compiere' 4 anni. A pesare sono i continui attacchi alle infrastrutture energetiche che continuano a provocare danni e blackout, con nuove interruzioni registrate a Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia e Odessa. Prima l'esortazione di Zelensky all'Aeronautica.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Approfondimenti su Ucraina Zelensky
Ultime notizie su Ucraina Zelensky
Argomenti discussi: Guerra Ucraina-Russia, la mossa di Zelensky e l'aut aut di Putin (che avanza); Governo, nuova grana Santanchè: Pd-M5S-Avs chiedono dimissioni ma Fratelli d'Italia resta garantista.
