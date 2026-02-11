Ucraina Zelensky | Cambieremo difesa aerea Aut aut Russia sui negoziati | Garanzie di sicurezza o niente accordo

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, promette di rafforzare la difesa aerea del paese. Intanto, la Russia mette in chiaro che senza garanzie di sicurezza non ci saranno negoziati. La guerra, che ormai dura quasi quattro anni, continua a spingere Kiev a cambiare strategia e a chiedere risposte chiare ai propri avversari.

(Adnkronos) – Volodymyr Zelensky annuncia molti cambiamenti nelle operazioni di difesa aerea dell'Ucraina mentre la guerra innescata dall'aggressione della Russia si avvia a 'compiere' 4 anni. A pesare sono i continui attacchi alle infrastrutture energetiche che continuano a provocare danni e blackout, con nuove interruzioni registrate a Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia e Odessa. Prima l'esortazione di Zelensky all'Aeronautica.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

