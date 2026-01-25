Ucraina | Zelensky ' con Nauseda parlato di sostegno energetico e difesa aerea'

Il presidente ucraino Zelensky ha incontrato a Vilnius il collega lituano Nauseda, discutendo di supporto energetico e difesa aerea per l’Ucraina. L'incontro ha focalizzato l’attenzione sulla collaborazione tra i due paesi nel campo della sicurezza e dell’assistenza energetica, sottolineando l’impegno comune nel fronteggiare le sfide attuali. Questi temi rappresentano elementi chiave nel rafforzamento della resistenza ucraina e nel sostegno internazionale.

Vilnius, 25 gen. (Adnkronos) - Il sostegno al sistema energetico ucraino e alla difesa aerea del Paese sono i temi al centro dell'incontro a Vilnius fra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il capo dello Stato lituano Gitanas Nauseda. Lo ha riferito lo stesso Zelensky, aggiungendo che la Lituania prevede di fornire alle città e alle comunità ucraine quasi 100 generatori, dopo che i raid russi hanno lasciato migliaia di ucraini senza riscaldamento, elettricità e acqua, e oltre 1.600 edifici residenziali a Kiev sono ancora senza riscaldamento. Zelenky e Nauseda hanno discusso inoltre di cooperazione militare, progetti di difesa congiunti e della proposta della Lituania di lanciare una piattaforma per l'esportazione di armi a Vilnius, del sostegno all'iniziativa PURL (Prioritized Ukraine Requirements List ) e della cooperazione nell'ambito dell'azione di sicurezza per l'Europa ( SAFE ). 🔗 Leggi su Iltempo.it

Ucraina: Zelensky, 'necessari maggiori sistemi difesa aerea'Il presidente ucraino Zelensky ha richiesto un incremento del supporto internazionale per migliorare i sistemi di difesa aerea, in risposta agli attacchi russi che hanno causato la sospensione del riscaldamento in numerosi edifici di Kiev.

