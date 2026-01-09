Missili ipersonici sull’Ucraina morti e case al buio a Kiev Blackout anche in Russia La guerra non si ferma
Missili ipersonici colpiscono l’Ucraina, provocando morti e blackout a Kiev, con conseguenze anche in Russia. La guerra prosegue senza sosta, lasciando dietro di sé distruzione e tensioni crescenti nella regione. Nonostante l’attenzione internazionale si sia spostata su altri fronti, i conflitti in Ucraina continuano a rappresentare una preoccupazione costante per la stabilità dell’area.
Roma, 9 gennaio 2026 – Mentre negli ultimi giorni l’attenzione internazionale è stata incentrata sulle vicende che hanno coinvolto il Venezuela, la guerra in Ucraina non si ferma. Nella notte sono stati condotti pesanti raid russi su diverse zone dell’Ucrania. In particolare il Cremlino ha dichiarato di aver lanciato missile ipersonico Oreshnik sulla città di Leopoli. Il sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko, ha riferito su Telegram che quattro persone sono state uccise e 24 ferite in seguito ad attacchi di droni su diversi edifici residenziali, mentre la Russia ha effettuato bombardamenti su larga scala sull'Ucraina nella notte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche: La Russia gela le trattative, missili ipersonici sull'Ucraina: colpita anche Kiev. Molte città al buio e senz'acqua. Jet polacchi si levano in volo
Leggi anche: Guerra Russia-Ucraina, nuovi attacchi di Mosca: missili ipersonici, Kiev al buio fino a 16 ore al giorno
Missili ipersonici sull’Ucraina, morti e case al buio a Kiev. Blackout anche in Russia. La guerra non si ferma - L’utilizzo del missile multitestata Oreshnik appare agli analisti come un chiaro avviso all’occidente ... quotidiano.net
Ucraina colpita con missili ipersonici Oreshnik, Mosca: “Risposta al raid sulla residenza di Putin”. In 500mila senza elettricità a Belgorod - Mosca risponde al presunto attacco alla residenza di Putin con missili ipersonici. ilfattoquotidiano.it
Attacchi russi in Ucraina: l'uso innovativo dei missili ipersonici - Gli attacchi recenti della Russia in Ucraina rappresentano un'escalation significativa del conflitto, con l'impiego di missili ipersonici mirati a obiettivi civili. notizie.it
Il Venezuela libera diversi detenuti politici fra cui gli italiani Luigi Gasperin e Biagio Pilieri. Massiccio attacco di droni russi su Kiev con morti e feriti. Leopoli colpita con missili ipersonici. Cerimonia per le vittime della strage di Crans-Montana, presente anche il - facebook.com facebook
#Ucraina Mosca afferma di aver utilizzato missili ipersonici Oreshnik su Kiev e Leopoli. Nella regione russa di Belgorod, oltre 500mila persone sono senza elettricità e acqua in seguito ad un attacco ucraino. x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.