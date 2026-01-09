Missili ipersonici colpiscono l’Ucraina, provocando morti e blackout a Kiev, con conseguenze anche in Russia. La guerra prosegue senza sosta, lasciando dietro di sé distruzione e tensioni crescenti nella regione. Nonostante l’attenzione internazionale si sia spostata su altri fronti, i conflitti in Ucraina continuano a rappresentare una preoccupazione costante per la stabilità dell’area.

Roma, 9 gennaio 2026 – Mentre negli ultimi giorni l’attenzione internazionale è stata incentrata sulle vicende che hanno coinvolto il Venezuela, la guerra in Ucraina non si ferma. Nella notte sono stati condotti pesanti raid russi su diverse zone dell’Ucrania. In particolare il Cremlino ha dichiarato di aver lanciato missile ipersonico Oreshnik sulla città di Leopoli. Il sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko, ha riferito su Telegram che quattro persone sono state uccise e 24 ferite in seguito ad attacchi di droni su diversi edifici residenziali, mentre la Russia ha effettuato bombardamenti su larga scala sull'Ucraina nella notte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Missili ipersonici sull’Ucraina, morti e case al buio a Kiev. Blackout anche in Russia. La guerra non si ferma

Leggi anche: La Russia gela le trattative, missili ipersonici sull'Ucraina: colpita anche Kiev. Molte città al buio e senz'acqua. Jet polacchi si levano in volo

Leggi anche: Guerra Russia-Ucraina, nuovi attacchi di Mosca: missili ipersonici, Kiev al buio fino a 16 ore al giorno

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Missili ipersonici sull’Ucraina, morti e case al buio a Kiev. Blackout anche in Russia. La guerra non si ferma - L’utilizzo del missile multitestata Oreshnik appare agli analisti come un chiaro avviso all’occidente ... quotidiano.net