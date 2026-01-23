ucraina oggi il trilaterale usa russia kiev raid di mosca nella notte con oltre 100 droni

Nella giornata odierna si svolge il trilaterale tra Stati Uniti, Russia e Ucraina, un incontro importante per affrontare la situazione nel contesto del conflitto in corso. Nella notte, Mosca ha subito un attacco con oltre 100 droni, evidenziando la tensione crescente nella regione. Questo articolo analizza gli sviluppi più recenti e le implicazioni di questi eventi per la stabilità internazionale.

L’incontro a Mosca tra il presidente russo Vladimir Putin, l’inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Steven Witkoff e Jared Kushner si è concluso intorno all’1,30 della notte italiana, dopo oltre 3 ore e mezza. Lo ha riferito l’ufficio stampa del Cremlino. Nella delegazione Usa presente anche il consigliere senior della Casa Bianca Josh Greenbaum. Nella delegazione russa, il consigliere presidenziale Yuri Ushakov e il rappresentante speciale del presidente per la cooperazione economica e gli investimenti con i paesi stranieri, Kirill Dmitriev. Il fact checking della piattaforma definisce “fuorvianti” e “false” le informazioni del professore su Csm e separazione carriere “Da Kiev a Gaza, la guerra è solo per profitto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ucraina-Russia, raid incrociati nella notte: nuovi attacchi su Kremenchuk e droni su MoscaNella notte si sono intensificati gli attacchi tra Ucraina e Russia, con raid su Kremenchuk e droni su Mosca.

