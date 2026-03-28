Durante il vertice dei ministri del G7, si è verificato un intenso confronto tra la premier di un paese europeo e il segretario di un importante partito politico statunitense. L'incontro ha visto scambi di battute accesi, con momenti di tensione tra i due protagonisti, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici delle discussioni.

ROMA, 28 MAR – Duro scambio di battute, ieri al vertice dei ministri del G7, tra l’Alto rappresentante Ue Kaja Kallas e il segretario di Stato Usa Marco Rubio. Lo riporta Axios. Kallas ha fatto notare che Rubio, nello stesso forum un anno prima, aveva affermato che se Mosca avesse ostacolato gli sforzi Usa per porre fine alla guerra, gli Usa avrebbero perso la pazienza e avrebbero preso ulteriori misure contro il Cremlino. “Dopo un anno la Russia non si è mossa. Quando finirà la sua pazienza?”, ha chiesto Kallas. “Stiamo facendo del nostro meglio. Se pensate di poter fare di meglio, fate pure. Noi ci faremo da parte”, la spazientita risposta di Rubio. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Ucraina, Axios: duro confronto tra Kallas e Rubio al G7

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