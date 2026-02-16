Kallas sostiene che l'Europa può superare le difficoltà grazie alla sua resilienza, mentre Rubio cerca nuovi alleati per rafforzare il suo approccio sovranista. In un momento di tensioni politiche, il rappresentante europeo ha ribadito l’importanza di mantenere unita l’Unione, mentre l’americano lavora per stringere accordi con paesi che condividano la sua visione. Ultimamente, sono stati organizzati incontri tra le diplomazie di diversi stati europei e americani per discutere di questi temi.

Europa a un Incrocio di Sguardi: Kallas Difende la Resilienza, Rubio Lancia una Sfida Sovranista. L’Europa si trova al centro di un dibattito serrato sul suo futuro, tra chi, come l’Alta Rappresentante dell’Unione Europea Kallas, ne sottolinea la capacità di adattamento e resilienza, e chi, come il Segretario di Stato americano Rubio, intravede la necessità di un cambio di rotta radicale. Questa riflessione avviene in un contesto internazionale complesso, segnato dalle difficoltà economiche del Cremlino e da una crescente instabilità geopolitica. Kallas: “L’Europa Non È in Declino”. L’Alta Rappresentante dell’Unione Europea ha espresso con forza la sua convinzione che l’Europa non sia in declino, una posizione che contrasta con un diffuso pessimismo e con le crescenti richieste di revisione delle politiche continentali.🔗 Leggi su Ameve.eu

Marco Rubio, segretario di Stato americano, ha parlato alla Conferenza di Monaco e ha rassicurato gli alleati europei sulla volontà degli Stati Uniti di sostenere un’Europa forte.

Durante la conferenza di Monaco, Kallas ha affermato che l’Unione Europea non sta declinando perché, secondo lui, l’Europa è unita, sicura e in crescita.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.