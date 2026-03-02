In un contesto di crescente tensione nel Golfo Persico, diversi Paesi della regione hanno rivolto all’Italia richieste di sistemi di difesa aerea e anti-droni, tra cui i famosi sistemi Samp-T. Tuttavia, il ministro Guido Crosetto ha dichiarato che i sistemi richiesti sono stati già destinati all’Ucraina. La richiesta arriva in un momento di intensificazione dei conflitti e di necessità di rafforzare la protezione contro missili e velivoli senza pilota.

Roma, 2 marzo 2026 - La guerra divampa nel Golfo Persico e, secondo quanto riferito dal ministro Guido Crosetto, diversi Paesi hanno chiesto all'Italia sistemi di difesa aerea e anti-drone, inclusi Samp-T, per rafforzare con urgenza la protezione contro missili e velivoli senza pilota. "Fin da subito ho avuto interlocuzioni dirette con le autorità dei Paesi della regione; dopo un incontro personale con il ministro della Difesa degli Emirati Arabi Uniti, oggi ho sentito il ministro del Kuwait, ieri quelli del Qatar e dell'Arabia Saudita; sempre ieri i miei colleghi di Regno Unito, Francia, Polonia e Germania, e la nuova collega olandese", ha riferito Crosetto nel corso dell' informativa urgente davanti alle commissioni di Esteri e Difesa di Camera e Senato, tenuta insieme ad Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - I Paesi del Golfo chiedono all’Italia i Samp-T e i sistemi di Difesa anti-droni, ma Crosetto: “Dati all’Ucraina”

