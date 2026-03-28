Uccide il cane appendendolo al trattore non va in carcere L'avvocata | Potrà avere altri animali se non sono stati adottati provvedimenti specifici
Un uomo ha ucciso il cane appendendolo al trattore, ma non è stato condannato alla detenzione. L’avvocata ha riferito che potrà adottare altri animali, a patto che non siano stati emessi provvedimenti specifici. Con l’entrata in vigore della legge 82 del 2025, sono state introdotte pene più severe per i reati contro gli animali.
Con la nuova legge 82 del 2025 sono state introdotte pene più severe per i reati sugli animali. "Ma il carcere arriva solo nei casi gravi", spiega l'avvocata Laura Mascolo a Kodami, analizzando il recente fatto di cronaca e andando in profondità rispetto agli effetti reali della cosiddetta "legge Brambilla". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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