Morti in ambulanza l'avvocata dell'autista indagato | Solo 1 decesso su 5 durante il trasporto

Un autista della Croce Rossa è stato indagato in relazione a decessi avvenuti durante i trasporti in ambulanza. Secondo l'avvocata che lo rappresenta, solo uno dei cinque pazienti trasportati durante i servizi è deceduto mentre era a bordo dell'ambulanza. L’avvocata ha dichiarato che nelle cronache sono state riportate molte falsità sui fatti. A Fanpage.it ha fornito questa versione dei fatti.

A Fanpage.it l'avvocata Gloria Parigi, legale dell'autista della Croce Rossa Luca Spada, spiega che: "Sono state scritte molte falsità dai giornali". Il suo assistito è indagato per il decesso di 5 persone trasportate sui mezzi della Croce Rossa a Forlì.