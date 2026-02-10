Bimba trovata morta a Bordighera il padre che era in carcere | Sono disperato Gli altri figli sono in comunità

Il padre della bambina trovata senza vita a Bordighera si rivolge ai media, dicendo di essere disperato. L’uomo, attualmente in carcere, si è detto sconvolto per quanto accaduto. Gli altri figli sono stati portati in comunità, mentre le indagini continuano per chiarire le cause del decesso.

Questa mattina a Bordighera, una bambina di soli due anni è stata trovata senza vita in casa.

