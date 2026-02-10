Bimba trovata morta a Bordighera il padre che era in carcere | Sono disperato Gli altri figli sono in comunità
Il padre della bambina trovata senza vita a Bordighera si rivolge ai media, dicendo di essere disperato. L’uomo, attualmente in carcere, si è detto sconvolto per quanto accaduto. Gli altri figli sono stati portati in comunità, mentre le indagini continuano per chiarire le cause del decesso.
"Sono disperato per quello che è successo": parla il padre della piccola trovata morta a Bordighera. L'uomo si trovava in carcere quando è successa la tragedia. I fratellini della piccola sono ora in comunità.🔗 Leggi su Fanpage.it
Tragedia a Bordighera, bimba di 2 anni trovata morta in casa
Questa mattina a Bordighera, una bambina di soli due anni è stata trovata senza vita in casa.
Famiglia nel bosco, Nordio: “Se ci sono state violazioni, interverrà il ministero”. Lega: “Stato pensi ai rom che picchiano figli”
