Alfa è fidanzato? Tutti i dubbi sulla sua vita privata

Questa sera, Alfa salirà sul palco dell’Ariston accompagnato da Enrico Nigiotti per esibirsi sulle note di

Questa sera, Alfa tornerà sul palco dell’ Ariston insieme a Enrico Nigiotti, per esibirsi con lui sulle note di En e Xanax di Samuele Bersani, durante la serata dedicata alle cover. Il cantautore ligure sta continuando a vivere una fase professionale particolarmente fortunata, fatta di grandi soddisfazioni, successi e un grande rapporto con il pubblico. Per quanto riguarda la sfera privata, invece, Andrea De Filippi ha sempre scelto la strada della riservatezza. In passato, si è parlato di un flirt con Sofia Cerio, ex allieva del programma Rai Il Collegio, ma la stessa ragazza ha smentito i gossip. Nel corso di un’intervista, Alfa ha tracciato un identikit piuttosto serio della sua fidanzata ideale:«Come deve essere la mia ragazza ideale? Beh, lei deve ridere alle mie battute». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

