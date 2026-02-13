Lecco ex Banca Popolare diventa hotel 4 stelle | progetto in Commissione tra sì e dubbi sui parchegg

Lecco, ex Banca Popolare, si trasforma in un hotel 4 stelle, un progetto che sta dividendo la Commissione comunale tra chi sostiene la riqualificazione e chi esprime dubbi sui parcheggi, dato che l’intervento prevede la riduzione degli spazi di sosta nel cuore della città.

Da banca a hotel di lusso: Lecco discute il futuro di un’icona urbana. Lecco è al centro di un dibattito che potrebbe ridisegnare il suo centro storico. L’ex sede della Deutsche Bank, un edificio strategico nel cuore della città, è destinata a diventare un hotel a quattro stelle con 140 camere. Il progetto è attualmente in esame presso le commissioni comunali, con particolare attenzione all’impatto sulla viabilità e sulla disponibilità di parcheggi. Un investimento per il rilancio turistico. La potenziale trasformazione dell’immobile, a lungo rimasto inattivo, rappresenta un investimento significativo per Lecco e un segnale di fiducia nel suo crescente potenziale turistico.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

A Lecco, l’ex Deutsche Bank di piazza Garibaldi si prepara a cambiare volto.

Argomenti discussi: Hotel, nuova era a Lecco. Per l'ex Deutsche Bank arriva il progetto del fondo straniero; Lecco, hotel di lusso nell’ex Deutsche Bank: a fine mese l’ok definitivo; Ex Deutsche Bank a Lecco: hotel a quattro stelle da 140 camere; Lecco, ex DB: un hotel da 4 stelle e 140 stanze. Ma i parcheggi?.

Lecco, ex Banca Popolare diventa hotel 4 stelle: progetto in Commissione tra sì e dubbi sui parcheggiIllustrato in Commissione il progetto per l’ex Banca Popolare; due alternative per la sistemazione di Piazza Garibaldi Dibattito acceso dei consiglieri: punti non chiari e tempistiche ristrette LECCO ... msn.com

