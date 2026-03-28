Tutti Fenomeni tra Kid Yugi e Fulminacci | prossima fermata Sanremo per vendicare il Maestro

Tra le novità in vista al Festival di Sanremo ci sono i nomi di Kid Yugi e Fulminacci, due artisti che si sono fatti notare negli ultimi mesi. Le loro presenze hanno attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori, alimentando discussioni sui social e tra gli appassionati di musica. In un panorama caratterizzato da continue opinioni e commenti, la loro partecipazione rappresenta un momento di attenzione verso il nuovo.

In questi tempi di reaction e di personaggi che basta che hanno la bocca devono opinare, più volte avrei voluto sedermi e mettermi a scrivere qualche recensione (un tempo le si chiamava così, le reaction) sui molteplici prodotti culturali più o meno interessanti usciti nelle scorse settimane. Poi ho evitato, pensando che magari lo farò in futuro, o magari non lo farò mai; magari mi metterò anche io a fare le reaction, sebbene non abbia i capelli da deficiente ad un’età non opportuna (l’età non opportuna in compenso c’è tutta) né tatuaggi in vista – nemmeno uno con su scritto “osservazione”. Avrei voluto scrivere dell’EP di Tutti Fenomeni, il... 🔗 Leggi su Nonsolo.tv © Nonsolo.tv - Tutti Fenomeni tra Kid Yugi e Fulminacci: prossima fermata Sanremo (per vendicare il Maestro) Articoli correlati Leggi anche: Classifica FIMI dal 30 gennaio al 5 febbraio 2026: Kid Yugi supera tutti Leggi anche: Il rapper pugliese Kid Yugi a Sky Stone Aggiornamenti e contenuti dedicati a Tutti Fenomeni Discussioni sull' argomento Playlist primaverile per farcela prendere bene; Classifica Spotify: le canzoni più ascoltate in Italia e nel mondo; Kid Yugi annuncia le date del tour estivo 2026: dai biglietti alla scaletta, tutto sui concerti. Grazie a Lunedì, il nuovo album di Tutti Fenomeni, sono diventato un paroliere sui generisChi l’avrebbe detto? Sono diventato un paroliere della canzone italiana grazie a Tutti Fenomeni, in vita Giorgio Quarzo Guarascio. E qualcosa con la musica italiana comunque la mia famiglia c’entra, ... ilfattoquotidiano.it