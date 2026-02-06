La musica italiana si blocca su Kid Yugi. Nella classifica FIMI dal 30 gennaio al 5 febbraio, il giovane artista conquista le prime posizioni, sorpassando tutti gli altri. Le sue canzoni dominano streaming e vendite, lasciando indietro i concorrenti più noti. La sua ascesa continua senza sosta.

Kid Yugi supera tutti nella Classifica FIMI relative alle vendite e agli ascolti streaming dal 30 gennaio al 5 febbraio 2026. Il rapper nato a Massafra, al secolo Francesco Stasi, svetta infatti negli album con il nuovo lavoro Anche gli eroi muoiono e piazza tutti i brani presenti entro le prime 19 posizioni della chart singoli, a partire da La violenza necessaria alla #1. Un successo in piena regola. Ecco tutti gli aggiornamenti. Classifica FIMI – I Singoli. Kid Yugi & Shiva – La violenza necessaria. Kid Yugi – Tristano e Isotta. Kid Yugi – Amelie. Kid Yugi & Tutti Fenomeni – Eroina. Kid Yugi, Papa V, Rrari Dal Tacco & Nerissima Serpe – Chuck Norris. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Classifica FIMI dal 30 gennaio al 5 febbraio 2026: Kid Yugi supera tutti

Approfondimenti su Kid Yugi Classe

Nel 2026, la scena hip hop italiana si prepara a vivere un anno intenso, con artisti come Geolier, Guè, Kid Yugi e Tony Boy pronti a dominare le classifiche.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Kid Yugi Classe

Argomenti discussi: Sanremo, cos’è l’effetto Tony Effe e come ha inciso sul cast 2026; La scaletta di Renato Zero in concerto a Roma; Ghost torna al cinema in versione restaurata 4K, evento speciale per San Valentino; NIKY SAVAGE: annuncia oggi una nuova sfida che lo porterà sul palco del Fabrique di Milano.

– “” Un brano che scava nell’intimità, tra immagini delicate e pensieri irrisolti. “Amelie” è una canzone sospesa, che racconta legami fragili, ricordi che restano e sentimenti che fanno fatica a trovare una forma definitiva. Kid Yugi alter facebook

Kid Yugi, centinaia di giovanissimi in fila per il rapper alla Feltrinelli x.com