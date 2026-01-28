Maltempo l’Agro nocerino sarnese è in ginocchio

L’Agro nocerino-sarnese si trova in difficoltà per il maltempo che non dà tregua. La pioggia incessante ha provocato allagamenti e problemi alla viabilità, rendendo difficile spostarsi nella zona nord di Salerno e verso le aree vesuviane. Le autorità sono in allerta e si aspettano ulteriori disagi anche per domani, mentre i residenti cercano di far fronte alle conseguenze di questa emergenza.

Tempo di lettura: 2 minuti L'Agro nocerino-sarnese è in ginocchio. E si teme per domani, seconda giornata di una allerta meteo che sta mettendo ko la viabilità della zona nord di Salerno ed i collegamenti con le aree vesuviane limitrofe. Nel tardo pomeriggio di oggi l'Alveo Comune Nocerino, all'altezza di San Marzano sul Sarno, prima cittadina salernitana che confina con Poggiomarino, ultimo paese della provincia di Napoli, è esondato. L'Alveo Comune Nocerino si alimenta soprattutto dalla confluenza del torrente Solofrana con il torrente Cavaiola (area Nocera) e poi confluisce nel fiume Sarno in area San Marzano.

