Durante un volo, si è verificata una forte turbolenza che ha causato il panico tra i passeggeri. Alcuni hanno riportato ferite e sono stati assistiti a bordo. All’inizio, tutto sembrava tranquillo, con il rumore delle voci basse, le cinture di sicurezza che si allacciano e la luce che tremola leggermente sopra le teste. La situazione è rapidamente diventata più intensa a causa dei moti improvvisi.

All’inizio sembra tutto normale: il brusio basso in cabina, le cinture che scattano, la luce che vibra appena sopra le teste. Poi, senza preavviso, arriva quel suono secco, quasi metallico, e l’aereo dà un colpo come se avesse urtato un gradino invisibile nel cielo. Per un attimo, il respiro si ferma. Qualcuno stringe i braccioli, qualcuno sussurra una preghiera. E la paura, quando entra, lo fa con la forza di una porta sbattuta. Paura durante l’atterraggio. Il momento più delicato è sempre lo stesso: quando la terra si avvicina e tutto dovrebbe essere sotto controllo, ma l’aria decide di cambiare le regole. La cabina ondeggia, i carrelli sembrano lontanissimi, i bagagli nei vani fanno un rumore sordo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Forte turbolenza in volo, scoppia il panico: diversi passeggeri feriti

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